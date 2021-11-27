«Бавария» забила 102 мяча в Бундеслиге за 2021-й год. Это лучший результат в истории турнира

У команды Нагельсманна будет еще 4 матча, чтобы улучшить достижение

Лерой Сане / Фото: Twitter Баварии Мюнхенская «Бавария» забила 102 мяча в Бундеслиге в 2021-м году. Это – абсолютный рекорд в истории чемпионата Германии, сообщает Gracenote. По информации источника, предыдущий рекорд принадлежал «Кельну» в 1977-м году – 101 мяч. «Бавария» в 13-м туре Бундеслиги победила «Арминию» (1:0). Отметим, для того, чтобы улучшить показатель, у «Баварии» есть еще 4 матча чемпионата Германии до конца 2021-го года: против дортмундской «Боруссии», «Майнца», «Штутгарта» и «Вольфсбурга». Турнирная таблица чемпионата Германии.

Петр Приходько