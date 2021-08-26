«Бавария» поиздевалась над соперником в Кубке Германии, забив 12 мячей
«Бавария» забила 12 мячей в матче Кубка Германии и почти повторила клубный рекорд
Шупо-Мотинг оформил покер и сделал три ассиста
09:25
Фото: AFP
«Бавария» матче 1 раунда Кубка Германии на выезде разнесла «Бремер» из Оберлиги.
Мюнхенский суперклуб забил 12 мячей в ворота соперника, не пропустив ни разу. Героем матче стал форвард Эрик-Максим Шупо-Мотинг.
На счету камерунца покер и три ассиста в матче. «Бавария» играла полурезервным составом.
К слову, это второй результативный матч в истории «Баварии». Рекорд был установлен не так давно – в 1997-м году, когда также в кубковой игре «Бавария» забила «Вальдбергу» 16 мячей.
«Бремер» – «Бавария» 0:12
Голы: Шупо-Мотинг, 8, 28, 35, 82, Мусиала, 16, 48, Ворм, 28, (АГ), Тилльман, 47, Сане, 65, Кюзанс, 80, Сарр, 86, Толиссо, 88
Напомним, «Бавария» выиграл Суперкубок Германии.
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