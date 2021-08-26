«Бавария» забила 12 мячей в матче Кубка Германии и почти повторила клубный рекорд

Шупо-Мотинг оформил покер и сделал три ассиста

Фото: AFP

«Бавария» матче 1 раунда Кубка Германии на выезде разнесла «Бремер» из Оберлиги.

Мюнхенский суперклуб забил 12 мячей в ворота соперника, не пропустив ни разу. Героем матче стал форвард Эрик-Максим Шупо-Мотинг.

На счету камерунца покер и три ассиста в матче. «Бавария» играла полурезервным составом.

К слову, это второй результативный матч в истории «Баварии». Рекорд был установлен не так давно – в 1997-м году, когда также в кубковой игре «Бавария» забила «Вальдбергу» 16 мячей.

«Бремер» – «Бавария» 0:12

Голы: Шупо-Мотинг, 8, 28, 35, 82, Мусиала, 16, 48, Ворм, 28, (АГ), Тилльман, 47, Сане, 65, Кюзанс, 80, Сарр, 86, Толиссо, 88

Напомним, «Бавария» выиграл Суперкубок Германии.