Забитцер – о переходе в «Баварию»: «Сбылась мечта детства. В детстве бегал в футболке мюнхенцев»
«Бавария» заинтересовалась форвардом «Зальцбурга»
Он забил 10 мячей в 15 матчах
2 октября 13:50
Фото: sport.es
«Бавария» заинтересовалась форвардом «Зальцбурга» Каримом Адейеми.
19-летний игрок впечатляюще начал нынешний сезон. на его счету 10 мячей в 15 матчах.
Адейеми был в системе «Баварии», откуда перебрался в Австрию. Переговоры между клубами уже состоялись, но австрийцы не планируют расставаться с игроком, сообщает Bild.
Ожидается, что за него попросят 30 миллионов евро.
Он также интересен «Барселоне» и «Ливерпулю».