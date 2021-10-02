«Бавария» заинтересовалась форвардом «Зальцбурга»

Он забил 10 мячей в 15 матчах

Фото: sport.es

«Бавария» заинтересовалась форвардом «Зальцбурга» Каримом Адейеми.

19-летний игрок впечатляюще начал нынешний сезон. на его счету 10 мячей в 15 матчах.

Адейеми был в системе «Баварии», откуда перебрался в Австрию. Переговоры между клубами уже состоялись, но австрийцы не планируют расставаться с игроком, сообщает Bild.

Ожидается, что за него попросят 30 миллионов евро.

Он также интересен «Барселоне» и «Ливерпулю».