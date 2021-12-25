«Бавария» зимой выложит 50 миллионов евро за вингера «Лидса»

Мюнхенцы хотят усилить конкуренцию в атакующей линии команды

Рафинья / фото - beSoccer

Полузащитник «Лидса» Рафинья Диас попал на радары мюнхенской «Баварии», сообщает TNT Sport.

По информации источника, бразильского вингера уже зимой готовы купить за 50 миллионов евро.

Воспитавший игрока «Аваи» получит за этот трансфер полтора миллиона, и уже начинает планировать свой бюджет, учитывая этот бонус за продажу игрока англичанами.

Рафинье предстоит непростая борьба за место в составе, ведь на флангах атаки у «рекордмайстер» играют Лерой Сане и Серж Гнабри, которые оформили 40 голевых действий на двоих за первую часть сезона.

Бразилец же за 16 матчей этой кампании забил 8 голов и отдал одну голевую передачу.

Напомним, директор «Баварии» назвал вескую причину, по которой клуб не будет бороться за Холанда.