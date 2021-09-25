«Байер» благодаря минимальной победе над «Майнцом» ворвался в топ-4 Бундеслиги

«Унион» победил «Арминию» с аналогичным счетом, а «Айнтрахт» с «Кельном» поделил очки

фото - Eurosport

В матче шестого тура Бундеслиги «Байер» на своем поле минимально переиграл «Майнц».

Единственный гол во встрече забил Флориан Вирц, чем и принес «аптекарям» победу.

Клуб из Леверкузена поднялся на вторую строчку, имея в активе 13 очков. Только у «Баварии» больше – 16 баллов.

Дортмундская «Боруссия» с 12 очками и матчем в запасе пока что на 4 месте.

Бундеслига, 6-й тур

«Байер» – «Майнц» 1:0

Голы: Вирц, 62

«Байер»: Градецки, Фримпонг, Та, Коссуну (Инкапиэ, 66), Баккер, Арангис, Демирбай, Виртц (Амири, 82), Бельараби (Адли, 61), Шик (Аларио, 82), Диаби (Паулиньо, 82).

«Майнц»: Центнер, Бросински, Белль, Видмер, Сен-Жюст, Лукоки, Кор (Ли Чжэ Сон, 75), Боэтиюс (Штегер, 75), Баррейро (Штах, 66), Онисиво (Ингвартсен, 66), Буркардт.

Предупреждения: Та (11), Диаби (44), Лукоки (44), Штах (69), Баккер (83), Ли Чжэ Сон (86).

«Айнтрахт» – «Кельн» 1:1

Голы: Борре, 45 – Схири, 14

«Айнтрахт»: Трапп, Дурм (да Кошта, 11), Хинтереггер, Ндика, Чендлер, Костич, Соу, Якич, Хеуге (Линдстрем, 62), Борре, Ламмерс (Камада, 61).

«Кельн»: Хорн, Шмитц (Эхизибуэ, 46), Чихос, Килиан (Хорхе Мере, 35), Любичич (Тильманн, 46), Хектор, Кайнц (Шауб, 72), Дуда, Схири, Модест, Андерссон.

Предупреждения: Чендлер (25), Любичич (37), Эхизибуэ (62), Хинтереггер (80).

«Унион» – «Арминия» 1:0

Голы: Беренс, 88

«Унион»: Люте, Триммель (Рюэрсон, 81), Кнохе, Фридрих, Баумгартль (Йеккель, 36), Гиссельманн, Хедира, Премель (Харагути, 80), Крузе, Фогльзаммер (Беккер, 66), Авонийи (Беренс, 66).

«Арминия»: Ортега, Брюннер (де Медина, 81), Нильссон, Пипер, Барретт-Лаурсен (Андраде, 78), Притль, Шопф, Хак (Крюгер, 78), Окугава (Кунце, 78), Клос, Ласм (Виммер, 62).

Предупреждения: Беккер (83).