«Байер» дома разгромил «Боруссию» М
«Байер» на своем поле уверено победил «Борруссию» Менхенгладбах в матче 2-го тура Бундеслиги. Поединок закончился со счетом 4:0.
Главным героем матча стал Мусса форвард «фармацевтов» Мусса Диаби, отметившийся одним голом и результативной передачей.
В таблице «Байер» занимает 2-ю строчку (4 очка), уступая только «Вольфсбургу», который начал сезон с двух побед. «Боруссия» идет на 16-м месте, имея всего 1 балл в активе.
Бундеслига. 2-й тур
«Байер» – «Боруссия» М 4:0 (2:0)
Голы: Зоммер (3, автогол), Шик (8), Диаби (55), Амири (87).
«Байер»: Градецки, Фримпонг, Та, Коссуну, Баккер, Арангис (Баумгартлингер, 84), Демирбай (Виртц, 81), Паласиос (Андрих, 68), Шик (Похьянпало, 81), Диаби, Паулиньо (Амири, 68).
«Боруссия» М: Зоммер, Лайнер (Бенсебайни, 45), Гинтер (Нетц, 63), Эльведи, Скалли, Штиндль, Крамер, Хофманн, Нойхаус, Плеа (Херрманн, 63), Тюрам (Вольф, 20).
Предупреждения: Демирбай (34), Баккер (41), Паулиньо (48), Крамер (75), Вольф (76), Диаби (90).
Напомним, дортмундская «Боруссия» потерпела первое поражение уже во втором туре Бундеслиги.
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