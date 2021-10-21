«Бетис» – «Байер»: прогноз на матч лиги Европы
«Байер» не смог на выезде переиграл «Бетис»
Исход противостояния решился в конце второго тайма
22:29
«Бетис» – «Байер» / Фото - thewest.com.auЛеверкузенский «Байер» на выезде сыграл вничью с «Бетисом» в матче 3-го тура группового раунда Лиги Европы – 1:1.
«Байер» продолжает идти на первом месте в группе G с 7 очками. «Бетис» тоже имеет в активе 7 очков, но уступает леверкузенцам по дополнительным показателям.
Лига Европы. Группа G
«Бетис» – «Байер» 1:1
Голы: Иглесиас, 75 (пен.) – Андрих, 82
«Бетис»: Браво, Монтойя, Песселья, Эдгар Гонсалес, Миранда (Морено, 46), Хоакин (Лайнес, 46), Вильям Карвалью, Родригес, Фекир (Каналес, 64), Иглесиас (Виллиан Жозе, 85), Руибаль (Хуанми, 71)
«Байер»: Градецки, Фримпонг, Та, Тапсоба, Инкапиэ (Баккер, 76), Демирбай, Андрих, Адли (Виртц, 69), Бельараби (Паулиньо, 76), Аларио (Шик, 69), Диаби (Паласиос, 90)
Предупреждения: Миранда – Аларио, Тапсоба, Инкапиэ, Песселья, Диаби
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