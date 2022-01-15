Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дня«Меньше шансов, чем у конкурентов». Что польские СМИ пишут о возможном назначении Шевченко в их сборную
матч-центр
Вчера 7
Сейчас 2
Сегодня 9
Завтра 2
Развернуть Свернуть
Футбол (7 событий из 17) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Манчестер Сити - Челси 1:0 Окончен
17:00 Бернли - Лестер -:- Перенесен
19:30 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 ПСЖ - Брест 2:0 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Боруссия Мёнхенгладбах - Байер 1:2 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Салернитана - Лацио 0:3 Окончен
21:45 Ювентус - Удинезе 2:0 Окончен
Футбол (2 события из 2) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Марсель - Лилль 0:1 2-й тайм
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Аталанта - Интер 0:0 2-й тайм
Футбол (9 событий из 17) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Вест Хэм - Лидс 2:3 Окончен
16:00 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Окончен
18:30 Тоттенхэм - Арсенал : Перенесен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Ренн - Бордо 6:0 Окончен
16:00 Монако - Клермон 4:0 Окончен
18:05 Труа - Лион 0:1 Окончен
21:45 Марсель - Лилль 0:1 2-й тайм
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Рома - Кальяри 1:0 Окончен
21:45 Аталанта - Интер 0:0 2-й тайм
Футбол (2 события из 3) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Болонья - Наполи -:- Запланирован
19:30 Милан - Специя -:- Запланирован

«Байер» не забил два пенальти, но обыграл «Гладбах»

«Фармацевты» поднялись на третье место в таблице
Футбол Бундеслига (Германия)
15 января 21:26
«Байер» не забил два пенальти, но обыграл «Гладбах»
Фото: Gladbach

«Байер» в матче 19 тура Бундеслиги обыграл на выезде «Боруссию» М. Матч получился ярким и с обилием голевых моментов. 

«Байер» во втором тайме огорчил соперника дважды. Вначале Андрих добил мяч в ворота после незабитого пенальти Шика, а позже и сам чех отличился с игры. «Гладбах» отыграл один мяч и мог рассчитывать на очки, но додавить соперника им не удалось. «Байер» в концовке не забил еще один пенальти, но удержать победу сумел.

«Байер» вышел на третье место в таблице Бундеслиги.

Чемпионат Германии. 19-й тур:

«Боруссия» М – «Байер» 1:2

Голы: Эльведи, 81 - Андрих, 51, Шик, 74

«Боруссия»: Зоммер, Лайнер (Херрманн, 80), Янчке (Байер, 70), Эльведи, Фридрих, Нетц (Тюрам, 61), Штиндль (Плеа, 79), Бенеш (Скалли, 61), Нойхаус, Коне, Эмболо.

«Байер»: Градецки, Фримпонг (Фосу-Менса, 56), Та, Инкапиэ, Баккер, Демирбай, Андрих, Виртц, Бельараби (Адли, 81), Шик, Диаби.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Байер Боруссия Менхенгладбах

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Дженоа» подпишет одного из лидеров «Байера»
«Дженоа» подпишет одного из лидеров «Байера»
Футбол Серия А (Италия)
13 января 13:10
«Байер» вел в счете и отыгрывался, сведя матч с «Унионом» к ничьей
«Байер» вел в счете и отыгрывался, сведя матч с «Унионом» к ничьей
Футбол Бундеслига (Германия)
08 января 18:20
16-летний Ваннер стал самым молодым игроком «Баварии» в Бундеслиге
16-летний Ваннер стал самым молодым игроком «Баварии» в Бундеслиге
Футбол Бундеслига (Германия)
08 января 09:38
Наставник «Баварии»: «На самом деле, мы были ближе к победе, чем Гладбах»
Наставник «Баварии»: «На самом деле, мы были ближе к победе, чем Гладбах»
Футбол Бундеслига (Германия)
08 января 08:35
Тренер «Боруссии М»: «Бавария» могла сравнять счет во втором тайме»
Тренер «Боруссии М»: «Бавария» могла сравнять счет во втором тайме»
Футбол Бундеслига (Германия)
08 января 08:15
Гол Левандовски не спас «Баварию» от второго в сезоне поражения от «Гладбаха»
Гол Левандовски не спас «Баварию» от второго в сезоне поражения от «Гладбаха»
Футбол Бундеслига (Германия)
08 января 07:40

Новости: Футбол

Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Интер». Онлайн трансляция
LIVE Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Интер». Онлайн трансляция
Серия А (Италия)
22:58
Андрей Лунин выиграл свой первый трофей в составе «Реала»
Андрей Лунин выиграл свой первый трофей в составе «Реала»
Примерa (Испания)
22:57
Сразу две сенсации. Кот-д'Ивуар потерял очки, Алжир уступил и рискует покинуть Кубок Африки
Сразу две сенсации. Кот-д'Ивуар потерял очки, Алжир уступил и рискует покинуть Кубок Африки
В мире
22:53
Шевченко впервые после увольнения обратился к фанатам и игрокам «Дженоа»
Шевченко впервые после увольнения обратился к фанатам и игрокам «Дженоа»
Примерa (Испания)
22:46
«Реал» выиграл Суперкубок Испании в матче с двумя пенальти и удалением
«Реал» выиграл Суперкубок Испании в матче с двумя пенальти и удалением
Примерa (Испания)
22:31
Индзаги – об отставке Шевченко: «В футболе мало терпения»
Индзаги – об отставке Шевченко: «В футболе мало терпения»
Серия А (Италия)
22:26
Тренер «Ингульца» считает, что после отставки Шевченко «Дженоа» сразу же проиграет
Тренер «Ингульца» считает, что после отставки Шевченко «Дженоа» сразу же проиграет
Серия А (Италия)
22:01
Модрич – самый возрастной автор гола в истории Суперкубка Испании
Модрич – самый возрастной автор гола в истории Суперкубка Испании
Примерa (Испания)
22:01
Малиновский пропустит матч с «Интером» из-за коронавируса
Малиновский пропустит матч с «Интером» из-за коронавируса
Серия А (Италия)
21:41
Все новости

Популярные новости

Кличко подерется с Фьюри и попробует стать самым возрастным чемпионом мира в истории супертяжелого веса
Кличко подерется с Фьюри и попробует стать самым возрастным чемпионом мира в истории супертяжелого веса
Бокс Профессиональный бокс
13 января 20:22
30
Усик неожиданно потерпел поражение
Усик неожиданно потерпел поражение
Бокс Профессиональный бокс
12 января 15:39
10
Украинский супертяж: «Я думаю, что у Виталия Кличко проблемы с алкоголем, может быть, даже с наркотиками»
Украинский супертяж: «Я думаю, что у Виталия Кличко проблемы с алкоголем, может быть, даже с наркотиками»
Бокс Профессиональный бокс
11 января 10:00
38
Кличко не стал терпеть высказываний Фьюри о допинге Усика и закрыл Тайсону рот
Кличко не стал терпеть высказываний Фьюри о допинге Усика и закрыл Тайсону рот
Бокс Профессиональный бокс
12 января 19:57
10
Фьюри пошел в разнос: назвал Кличко дедом, украинцев – бомжами, а Усику предложил драться против него с напарником
Фьюри пошел в разнос: назвал Кличко дедом, украинцев – бомжами, а Усику предложил драться против него с напарником
Бокс Профессиональный бокс
12 января 21:04
33
Экс-тренер Кличко: «Если Джошуа в реванше выиграет у Усика – это будет стопроцентный договорняк»
Экс-тренер Кличко: «Если Джошуа в реванше выиграет у Усика – это будет стопроцентный договорняк»
Бокс Профессиональный бокс
12 января 11:57
8
Все новости