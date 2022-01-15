«Байер» не забил два пенальти, но обыграл «Гладбах»

«Фармацевты» поднялись на третье место в таблице

Фото: Gladbach

«Байер» в матче 19 тура Бундеслиги обыграл на выезде «Боруссию» М. Матч получился ярким и с обилием голевых моментов.

«Байер» во втором тайме огорчил соперника дважды. Вначале Андрих добил мяч в ворота после незабитого пенальти Шика, а позже и сам чех отличился с игры. «Гладбах» отыграл один мяч и мог рассчитывать на очки, но додавить соперника им не удалось. «Байер» в концовке не забил еще один пенальти, но удержать победу сумел.

«Байер» вышел на третье место в таблице Бундеслиги.

Чемпионат Германии. 19-й тур:

«Боруссия» М – «Байер» 1:2

Голы: Эльведи, 81 - Андрих, 51, Шик, 74

«Боруссия»: Зоммер, Лайнер (Херрманн, 80), Янчке (Байер, 70), Эльведи, Фридрих, Нетц (Тюрам, 61), Штиндль (Плеа, 79), Бенеш (Скалли, 61), Нойхаус, Коне, Эмболо.

«Байер»: Градецки, Фримпонг (Фосу-Менса, 56), Та, Инкапиэ, Баккер, Демирбай, Андрих, Виртц, Бельараби (Адли, 81), Шик, Диаби.