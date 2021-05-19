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«Байер» определился с кандидатурой нового тренера
Команду возглавит Херардо Сеоане
19 мая 10:38
Херардо Сеоане / фото - Livesport
Леверкузенский «Байер» определился с кандидатурой на пост нового главного тренера.
По информации журналиста Sport1 Патрика Бергера, «Байер» возглавит Херардо Сеоане, который в настоящее время тренирует «Янг Бойз». Как сообщает источник, 42-летний швейцарец заключит с «Байером» двухлетний контракт.
Напомним, в следующем матче «Байеру» предстоит сыграть с дортмундской «Боруссией».
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