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«Байер» подписал форварда «Зенита»

Он перейдет в команду летом
Футбол Бундеслига (Германия)
07:49
«Байер» подписал форварда «Зенита»
Фото: Bayer

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун перейдет в «Байер».

Он достанется немцам свободным агентом. О трансфере объявили сейчас, но иранец окажется в Леверкузене лишь летом, сообщает сайт клуба.

Азмун отказал «Зениту» в новом контракте, чтобы покинуть клуб. Он долгое время вел переговоры с «Лионом», но с французами договориться не удалось. Также он вел переговоры с итальянскими командами.

За россиян Азмун играл с 2019-го года. В России он оказался в 2013-м году.

Также на его счету 60 матчей за сборную Ирана и 39 голов.

Андрей Усмонов
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