Максимов подтвердил, что «Ворскле» интересен бывший игрок «Байера»
«Байер» подписал форварда «Зенита»
Он перейдет в команду летом
07:49
Фото: Bayer
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун перейдет в «Байер».
Он достанется немцам свободным агентом. О трансфере объявили сейчас, но иранец окажется в Леверкузене лишь летом, сообщает сайт клуба.
Азмун отказал «Зениту» в новом контракте, чтобы покинуть клуб. Он долгое время вел переговоры с «Лионом», но с французами договориться не удалось. Также он вел переговоры с итальянскими командами.
За россиян Азмун играл с 2019-го года. В России он оказался в 2013-м году.
Также на его счету 60 матчей за сборную Ирана и 39 голов.
Комментарии 0