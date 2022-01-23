«Байер» подписал форварда «Зенита»

Он перейдет в команду летом

Фото: Bayer

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун перейдет в «Байер».

Он достанется немцам свободным агентом. О трансфере объявили сейчас, но иранец окажется в Леверкузене лишь летом, сообщает сайт клуба.

Азмун отказал «Зениту» в новом контракте, чтобы покинуть клуб. Он долгое время вел переговоры с «Лионом», но с французами договориться не удалось. Также он вел переговоры с итальянскими командами.

За россиян Азмун играл с 2019-го года. В России он оказался в 2013-м году.

Также на его счету 60 матчей за сборную Ирана и 39 голов.