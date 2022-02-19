«Байер» уступил «Майнцу», ведя в счете к 84-й минуте

Хозяевам удалось перевернуть игру

Фото: Bayer 04

«Байер» в матче 23 тура Бундеслиги на выезде проиграл «Майнцу».

Леверкузенцы дважды вели в счете. К 84-й минуте гости выигрывали 2:1, но к концу матча пропустили два мяча и проиграли.

Это первое поражение «Байера» за шесть поединков.

Бундеслига. 23-й тур:

«Майнц» – «Байер» 3:2

Голы: Карикол, 57, Боэтиус, 84, Ингвартсен, 88 – Шик, 35, Аларио, 74

«Майнц»: Центнер, Видмер, Белль, Хак, Ниакате, Аарон Мартин, Кор (Боэтиюс, 82), Ли Чжэ Сон (Штегер, 69), Штах (Баррейро, 90), Онисиво (Ингвартсен, 82), Буркардт (Бюргзорг, 82).

«Байер»: Градецки, Фримпонг, Та, Тапсоба, Инкапиэ, Демирбай (Арангис, 71), Андрих, Адли (Паулиньо, 71), Шик (Аларио, 49), Диаби, Виртц.