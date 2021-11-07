«Байер» в четвертый раз подряд потерял очки в Бундеслиге, сыграв вничью с «Гертой»
В матче 11-го тура Бундеслиги «Герта» на своем поле принимала леверкузенский «Байер».
Под занавес первого тайма счет в матче открыл Стефан Йоветич.
На последней минуте основного времени гости смогли отыграться благодаря голу Роберта Андриха.
«Аптекари» не могу выиграть в Бундеслиге уже больше месяца. Таблица немецкого чемпионата.
Бундеслига, 11-й тур
«Герта» – «Байер 04» 1:1
Голы: Йоветич, 42 – Андрих, 90.
«Герта»: Шволов, Пекарик, Штарк, Дардаи, Платтенхардт, Миттельштедт, Ястшембски, Эккеленкамп, Дарида (Боатенг, 80), Сердар, Аскасибар (Тузар, 80), Йоветич (Зельке, 73), Рихтер.
«Байер 04»: Градецки, Фримпонг, Та, Тапсоба, Инкапиэ (Синкгравен, 61), Коссуну, Сертдемир, Демирбай, Андрих, Паласиос (Амири, 61), Адли, Диаби, Паулиньо (Браво, 79).
Предупреждения: Паласиос (30), Демирбай (58), Дарида (64), Диаби (79)
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