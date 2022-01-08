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«Байер» вел в счете и отыгрывался, сведя матч с «Унионом» к ничьей

Разница между командами в одно очко сохранилась
Футбол Бундеслига (Германия)
08 января 18:20
«Байер» вел в счете и отыгрывался, сведя матч с «Унионом» к ничьей
Фото - Байер Леверкузен

В 18-м туре немецкой Бундеслиги «Байер» на своем поле сыграл вничью с «Унионом».

Ближе к перерыву Шик открыл счет в матче. Но почти сразу его сравнять удалось Премелю.

Во втором тайме хавбек и вовсе вывел свою команду вперед. Правда, и леверкузенцы нашли в себе силы, чтобы отыграться. В концовке отличился Та.

«Байер» по прежнему опережает «Унионо» в турнирной таблице на одно очко. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет также один балл.

Бундеслига, 18 тур

«Байер» – «Унион» 2:2

Голы: Шик, 38, Та, 84 – Премель, 45, 50

«Байер»: Градецки, Фримпонг (Аларио, 83), Та, Инкапиэ, Баккер, Демирбай (Бельараби, 77), Андрих, Виртц, Шик, Диаби, Паулиньо (Адли, 77).

«Унион»: Люте, Триммель (Рюэрсон, 77), Кнохе, Фридрих, Йеккель, Гиссельманн (Очипка, 26), Харагути (Озтуналы, 46), Хедира, Премель (Мевальд, 71), Крузе, Беренс (Фогльзаммер, 46).

Предупреждения: Та – Триммель, Фридрих
Сергей Стаднюк
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