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«Базель» не заинтересован в Супряге и Сикане

Швейцарцы ищут другие варианты
Футбол Украинская Премьер-лига
08:53
«Базель» не заинтересован в Супряге и Сикане
Фото: ФК Шахтер

«Базель» не интересуется украинскими игроками.

Накануне, была информация об интересе швейцарцев к двум форвардам – Даниилу Сикану и Владиславу Супряге. Впрочем, портал 4-4-2.ch это опровергает.

Вице-чемпиону Швейцарии интересны игроки из чемпионатов Франции и Бундеслиги. К украинцам интереса нет.

«Базель» идет вторым в своей лиге, уступая «Янг Бойз».

Супряга интересен также «Сампдории».

Андрей Усмонов
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Теги

Базель Даниил Сикан Владислав Супряга

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