«Базель» сделал предложение «Динамо» и «Шахтер» по двум форвардам
«Базель» не заинтересован в Супряге и Сикане
Швейцарцы ищут другие варианты
Фото: ФК Шахтер
«Базель» не интересуется украинскими игроками.
Накануне, была информация об интересе швейцарцев к двум форвардам – Даниилу Сикану и Владиславу Супряге. Впрочем, портал 4-4-2.ch это опровергает.
Вице-чемпиону Швейцарии интересны игроки из чемпионатов Франции и Бундеслиги. К украинцам интереса нет.
«Базель» идет вторым в своей лиге, уступая «Янг Бойз».
Супряга интересен также «Сампдории».
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