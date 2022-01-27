«Базель» не заинтересован в Супряге и Сикане

Швейцарцы ищут другие варианты

Фото: ФК Шахтер

«Базель» не интересуется украинскими игроками.

Накануне, была информация об интересе швейцарцев к двум форвардам – Даниилу Сикану и Владиславу Супряге. Впрочем, портал 4-4-2.ch это опровергает.

Вице-чемпиону Швейцарии интересны игроки из чемпионатов Франции и Бундеслиги. К украинцам интереса нет.

«Базель» идет вторым в своей лиге, уступая «Янг Бойз».

Супряга интересен также «Сампдории».