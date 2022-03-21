Харлан призвала дисквалифицировать всех россиян, поддерживающих нападение на Украину
Бэкхем передал свой аккаунт врачу из Харькова, которая на 70-миллионную аудиторию показывает работу на фоне бомбардировок россиян
Ранее экс-футболист отправил украинским детям 1 миллион фунтов стерлингов
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Владелец «Интер» Майами Дэвид Бекхэм в своем Instagram сообщил, что временно передал аккаунт (почти 72 миллиона фолловеров) главе Харьковского регионального перинатального центра Ирине Кондратовой.
Напомним, что ранее Бекхэм с супругой пожертвовали 1 миллион фунтов стерлингов на нужды украинских детей.
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