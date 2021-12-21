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Беланда: «Перешел в «Динамо» в 2013-м не из-за денег»

Хавбек рассказал, что ему нужна была спортивная мотивация
Футбол Украинская Премьер-лига
21 декабря 20:12
Беланда: «Перешел в «Динамо» в 2013-м не из-за денег»
Юнес Беланда / Фото: Twitter

Экс-хавбек «Динамо» Юнес Беланда рассказал, почему решил перейти в киевский клуб в 2013-м году. Его слова приводит So Foot.

– Мой выбор продолжения карьеры всегда определялся спортивным вызовом. Например, когда я уехал из «Монпелье» в 2013 году.

- Тогда вы перешли в «Динамо» после того, как стали чемпионом Франции и сыграли в Лиге чемпионов. В то время этот выбор казался довольно трудным для понимания.

– Это был период, когда мне все надоело. В 2012 году после титула мне не поступало никаких предложений, как будто все, что я делал в этом году, никому не было интересно. Было несколько контактов с «Интером», но это ни к чему не привело. Не поверил бы, что агент скрыл от меня какие-то другие предложения.

Во всяком случае, я воспринял это плохо, мне показалось нелогичным, в то же время Жиру пригласил «Арсенал». Я подумал: что мне еще нужно делать? Это не вопрос эго, просто вопрос признания.

До перехода в «Динамо» я собирался подписать контракт с «Аль-Джазирой». Поскольку никто в Европе меня не зовет, решил перейти туда. Только вот вдруг мне звонит агент и говорит: «Если хочешь остаться в Европе, у меня есть вариант с «Динамо». Так как я хотел остаться в Европе, я перешел в киевский клуб.

Так что дело было не в деньгах, у меня было бы намного больше в «Аль-Джазире». Мне уже делали предложения по 6 миллионов евро в год на 5 лет. Если бы это было то, что меня мотивировало, я бы был там долгое время.

При подписании контракта в Украине многие говорили, что я понижаю свой уровень, но я не собираюсь идти в клуб из середины таблицы. Мы играли престижные матчи, и наш уровень был намного лучше, чем у некоторых французских команд.

Мы играли в Лиге чемпионов и Лиге Европы, где, тем не менее, кое-чего достигли.

Беланда выступал за «Динамо» с 2013-го по 2017-й годы.

Напомним, с лета 2021-го года Беланда выступает за «Демирспор».

Петр Приходько
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