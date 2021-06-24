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Беланов: «Сборной Украины не хватает скорости»

Легенда «Динамо» оценил уровень игры команды Шевченко
Футбол Евро-2020
08:22
Беланов: «Сборной Украины не хватает скорости»
Игорь Беланов / Фото: Футбол 24

Бывший игрок «Динамо» Игорь Беланов оценил уровень игры сборной Украины.

– Мы расстроены немного, но что сделаешь. Очень хотелось бы, чтобы думали о болельщиках, людях, которые сидят и дома переживают. Что-то немного не так произошло, очень жаль. Но что-то, либо усталость, не могу понять.

- Может, долгие сборы?

– Может быть, не знаю. Не лезу в тренерский совет. Хотя имею право подсказывать. Пытаюсь немного понять. К сожалению, не видел той игры, которую хотел. С Северной Македонией немного увидел игру, даже с Нидерландами, а против Австрии не увидел.

Давайте не будем делать поспешных выводов. Давайте будем верить в нашу сборную, все-таки это Украина. Ребята могут акклиматизироваться лучше и поверить в себя, потому что не все в себя верят.

Мне, как нападающему, не хватает скорости. Нам сложно будет, если нет скорости впереди, нет людей, которые будут бежать за спину и открываться. Естественно, тяжело будет. Сейчас такого не видел.

Ярмоленко – молодец, он тянет. Мне он реально понравился. Как и Яремчук. Но я многого ждал от Зинченко и Малиновского, что-то с ними случилось. Не знаю, не могу лезть в тренерский совет.

Уже хотелось прям выходить на поле и побежать. «Я вас прошу, туда за спину бегите, потому что так не забьем ничего». Должно быть обострение


Напомним, Украина таки прошла в плей-офф Евро-2020, где сыграет против сборной Швеции.

Источник: Бомбардир Петр Приходько
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Теги

Игорь Беланов сборная Украины (футбол)

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