Беланов: «Сборной Украины не хватает скорости»

Игорь Беланов / Фото: Футбол 24

Бывший игрок «Динамо» Игорь Беланов оценил уровень игры сборной Украины.

- Может, долгие сборы?

– Может быть, не знаю. Не лезу в тренерский совет. Хотя имею право подсказывать. Пытаюсь немного понять. К сожалению, не видел той игры, которую хотел. С Северной Македонией немного увидел игру, даже с Нидерландами, а против Австрии не увидел.

Давайте не будем делать поспешных выводов. Давайте будем верить в нашу сборную, все-таки это Украина. Ребята могут акклиматизироваться лучше и поверить в себя, потому что не все в себя верят.

Мне, как нападающему, не хватает скорости. Нам сложно будет, если нет скорости впереди, нет людей, которые будут бежать за спину и открываться. Естественно, тяжело будет. Сейчас такого не видел.

Ярмоленко – молодец, он тянет. Мне он реально понравился. Как и Яремчук. Но я многого ждал от Зинченко и Малиновского, что-то с ними случилось. Не знаю, не могу лезть в тренерский совет.

Уже хотелось прям выходить на поле и побежать. «Я вас прошу, туда за спину бегите, потому что так не забьем ничего». Должно быть обострение