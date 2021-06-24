Беланов: «Сборной Украины не хватает скорости»
Бывший игрок «Динамо» Игорь Беланов оценил уровень игры сборной Украины.
– Мы расстроены немного, но что сделаешь. Очень хотелось бы, чтобы думали о болельщиках, людях, которые сидят и дома переживают. Что-то немного не так произошло, очень жаль. Но что-то, либо усталость, не могу понять.
- Может, долгие сборы?
– Может быть, не знаю. Не лезу в тренерский совет. Хотя имею право подсказывать. Пытаюсь немного понять. К сожалению, не видел той игры, которую хотел. С Северной Македонией немного увидел игру, даже с Нидерландами, а против Австрии не увидел.
Давайте не будем делать поспешных выводов. Давайте будем верить в нашу сборную, все-таки это Украина. Ребята могут акклиматизироваться лучше и поверить в себя, потому что не все в себя верят.
Мне, как нападающему, не хватает скорости. Нам сложно будет, если нет скорости впереди, нет людей, которые будут бежать за спину и открываться. Естественно, тяжело будет. Сейчас такого не видел.
Ярмоленко – молодец, он тянет. Мне он реально понравился. Как и Яремчук. Но я многого ждал от Зинченко и Малиновского, что-то с ними случилось. Не знаю, не могу лезть в тренерский совет.
Уже хотелось прям выходить на поле и побежать. «Я вас прошу, туда за спину бегите, потому что так не забьем ничего». Должно быть обострение
Напомним, Украина таки прошла в плей-офф Евро-2020, где сыграет против сборной Швеции.
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