Бельерин может вернуться на родину, перейдя в топ-клуб
Бельерин намерен попрощаться с «Арсеналом» из-за конфликта с Артетой
Испанский защитник может оказаться в другом топовом чемпионате
Эктор Бельерин / Фото - theshortfuse.sbnation.comИспанский защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин намерен сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.
Как сообщает издание Goal.com, у 26-летнего футболиста конфликт с наставником команды Микелем Артетой, поэтому Эктор уже находится в поисках вариантов продолжения карьеры.
В минувшем сезоне Бельерин сыграл 35 матчей во всех турнирах за лондонцев, отличившись одним голом и сделав четыре ассиста.
Напомним, фланговым игроком интересуются чемпионы Испании и Италии – «Атлетико» и «Интер».
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