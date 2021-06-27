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Бельгия – Португалия. Против Роналду сыграют сразу два Азара

Начало матча – в 22:00
Футбол Евро-2020
21:10
Бельгия – Португалия. Против Роналду сыграют сразу два Азара
Фото: AFP

Сборные Бельгии и Португалии огласили составы на матч 1/8 финала Евро-2020.

У бельгийцев с первых минут сыграют сразу два Азара. У Португалии без неожиданностей.

Бельгия: Куртуа — Алдервейрелд, Вертонген, Вермален — Менье, Тилеманс, Витсель, Э. Азар, Де Брюйне, Т. Азар — Лукаку

Запасные: Миньйоле, Селс, Троссард, Прат, Мертенс, Карраско, Доку, Дендонкер, Денайер, Боята, Бентеке, Бачуай

Португалия: Патрисиу — Геррейро, Пепе, Диаш, Далот — Санчеш, Палинья, Моутиньо, Жота, Силва — Роналду

Запасные: Лопеш, Силва, Фонте, Фернандеш, Оливейра, Семеду, Невеш, Силва, Данилу, Мендеш, Фелиш, Гонсалвеш

Начало матча – в 22:00.

Онлайн трансляция Бельгия – Нидерланды.

Видео трансляция Бельгия – Нидерланды.

Андрей Усмонов
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