Варан: «На Евро больше всех впечатлили Бельгия и Нидерланды»
Бельгия – Португалия. Против Роналду сыграют сразу два Азара
Начало матча – в 22:00
Фото: AFP
Сборные Бельгии и Португалии огласили составы на матч 1/8 финала Евро-2020.
У бельгийцев с первых минут сыграют сразу два Азара. У Португалии без неожиданностей.
Бельгия: Куртуа — Алдервейрелд, Вертонген, Вермален — Менье, Тилеманс, Витсель, Э. Азар, Де Брюйне, Т. Азар — Лукаку
Запасные: Миньйоле, Селс, Троссард, Прат, Мертенс, Карраско, Доку, Дендонкер, Денайер, Боята, Бентеке, Бачуай
Португалия: Патрисиу — Геррейро, Пепе, Диаш, Далот — Санчеш, Палинья, Моутиньо, Жота, Силва — Роналду
Запасные: Лопеш, Силва, Фонте, Фернандеш, Оливейра, Семеду, Невеш, Силва, Данилу, Мендеш, Фелиш, Гонсалвеш
Начало матча – в 22:00.
Онлайн трансляция Бельгия – Нидерланды.
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