«Андерлехт» с Михайличенко остановился в шаге от финала Кубка Бельгии
Бельгийские клубы единогласно выступили за объединение с голландской лигой
Осталось дождаться решения Нидерландов
Фото: AFP
Бельгия и Нидерланды в ближайшее время могут основать единую лигу.
На конференции представителей всех бельгийских клубов было принято единогласное решение об объединении с голландской лигой.
Новая лига будет называться БеНиЛига, но нужно еще соглашение Нидерландов, сообщает proleague.be.
Пока неизвестны даты создания новой лиги.