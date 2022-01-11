Бельгийский политик: «Азар – толстяк, которого откормила система. Он уже не спортсмен»

После ухода из «Челси» карьера вингера пошла по наклонной

Эден Азар / фото - Real Madrid CF

Бельгийский политический деятель Жан-Мари Дедекер высказался для Sport Voetbal Magazine о ситуации Эдена Азара в мадридском «Реале»:

«Об этом Азаре постоянно ноют. Но он просто толстяк, которого откормили деньги и система. До сих пор помню, как его заменили в матче сборной Бельгии, он уехал со стадиона и съел гамбургер. На мой взгляд, он уже не спортсмен, рано или поздно это поймут. И все же такой человек каждый день попадает на полосы газет».

Бельгиец растерял былую игровую форму после своего перехода в «Реал» из «Челси» в 2019-м году за 115 миллионов евро.

Сначала вингера высмеивали за его лишний вес, с которым он прибыл в расположение мадридского клуба. А после началась череда травм, которая не давала ему за 2,5 года отыграть хотя бы три матча подряд.

В этой кампании игрок вовсе стал завсегдатаем скамейки запасных, но уже по спортивным причинам – тренер «бланкос» Карло Анчелотти предпочитает ему Асенсио и Родриго на правом фланге атаки, а на левом – феерит Винисиус.

Напомним, ранее итальянский специалист заявил, что Азар вернулся к своему прежнему уровню игры.