Белик: «Не хочется думать, что для «Шахтера» все закончилось в ЛЕ»

Бывший нападающий «Шахтера» Алексей Белик после поражения «горняков» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против «Ромы» (0:3) оценил в эфире телеканала «Футбол» шансы отыграть отставание в ответной встрече.

Если сравнивать с поражением от Гладбаха, то соперник играл более интенсивно. Сегодня я не увидел у «Ромы» прессинга. Есть какие-то индивидуальные действия.

Если взять период, когда команда готовилась после коронакризиса, вы помните, как «Шахтер» бежал, хотя не было полноценной подготовки? Сейчас был подготовительный период – и команда функционально просела.