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Белик: «Не хочется думать, что для «Шахтера» все закончилось в ЛЕ»
Однако экс-форвард «горняков» не видит особых шансов отыграть три мяча
Алексей Белик / Фото - FootBoom
Бывший нападающий «Шахтера» Алексей Белик после поражения «горняков» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против «Ромы» (0:3) оценил в эфире телеканала «Футбол» шансы отыграть отставание в ответной встрече.
Не хотелось бы думать, что все закончилось в Риме, хотя шансов практически нет. И дело даже не в счете.
Если сравнивать с поражением от Гладбаха, то соперник играл более интенсивно. Сегодня я не увидел у «Ромы» прессинга. Есть какие-то индивидуальные действия.
Если взять период, когда команда готовилась после коронакризиса, вы помните, как «Шахтер» бежал, хотя не было полноценной подготовки? Сейчас был подготовительный период – и команда функционально просела.
Ранее сообщалось, что «Шахтер» не вел переговоров с Аллегри.
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