Белик: «Проблема сборной Украины не в физике, а в психологии»

Алексей Белик / Фото: Футбол 24

Бывший украинский форвард Алексей Белик прокомментировал поражение сборной Украины от Австрии (0:1) в матче 3-го тура Евро-2020.

Мы всегда отталкивались от физики. Всегда украинский футболист был готов физически. Разбуди ночью – я побегу.

А сегодня ситуация такая, что мы не готовы. У нас к сборной особенное внимание. Можем перенести тур, когда надо, можем перенести сборы пораньше. А люди играют в Европе через три дня на четвертый и выглядят хорошо физически.

Здесь проблема связана не с физикой. Да, может футболисты двигались не так, как в прошлых матчах, но сегодня причина в психологии. Ошибка висит над нами, и мы ничего не можем сделать.

Забарный не успел не потому, что медленнее или не готов физически. Он вышел на поле с мыслью, что может ошибиться и вылететь с турнира. Из-за этого он где-то медленнее, где-то ему не хватало сил».