Белик: «Проблема сборной Украины не в физике, а в психологии»
Бывший украинский форвард Алексей Белик прокомментировал поражение сборной Украины от Австрии (0:1) в матче 3-го тура Евро-2020.
«Для меня удивительно, что сборная Украина не готова физически. Если не физически, то в чем мы еще можем превзойти такие сборные, как Австрия, например? Или Нидерланды? Или еще кого-то.
Мы всегда отталкивались от физики. Всегда украинский футболист был готов физически. Разбуди ночью – я побегу.
А сегодня ситуация такая, что мы не готовы. У нас к сборной особенное внимание. Можем перенести тур, когда надо, можем перенести сборы пораньше. А люди играют в Европе через три дня на четвертый и выглядят хорошо физически.
Здесь проблема связана не с физикой. Да, может футболисты двигались не так, как в прошлых матчах, но сегодня причина в психологии. Ошибка висит над нами, и мы ничего не можем сделать.
Забарный не успел не потому, что медленнее или не готов физически. Он вышел на поле с мыслью, что может ошибиться и вылететь с турнира. Из-за этого он где-то медленнее, где-то ему не хватало сил».
Украина заняла 3-е место в группе С и пока не знает, выйдет ли в плей-офф Евро-2020.