Белик рассказал, что нужно УПЛ, чтобы прогрессировать

Алексей Белик / Фото - Sport.ua

Бывший нападающий «Шахтер» Алексей Белик оценил нынешний уровень украинской Премьер-лиги и назвал путь ее развития.

Более конкретно ответить на этот вопрос можно будет в конце сезона. Насколько небезразличными будут коллективы, которые и в Европу не попадают и от вылета убереглись. Мне хочется верить, что по чуть-чуть уровень отечественной Премьер-лиги растет.

По крайней мере, сейчас идет интересная борьба за чемпионство, пусть только и между двумя командами. Не менее интригующее соперничество за третье место. Я уже не говорю о том, как жарко будет в подвале турнирной таблицы. Только в такой конкуренции наш чемпионат будет прогрессировать.