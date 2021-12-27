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Белик рассказал, что нужно УПЛ, чтобы прогрессировать

По мнению экс-форварда «Шахтера», не все зависит от лидеров
Футбол Украинская Премьер-лига
15:57
Белик рассказал, что нужно УПЛ, чтобы прогрессировать
Алексей Белик / Фото - Sport.ua

Бывший нападающий «Шахтер» Алексей Белик оценил нынешний уровень украинской Премьер-лиги и назвал путь ее развития.

Сложно сказать. Когда происходит что-то новое, как, к примеру, было разделение на шестерки, мы это воспринимали чуть ли не в штыки, но потом регламент был откорректирован и команды из середины турнирной таблицы были мотивированы до конца чемпионата.

Более конкретно ответить на этот вопрос можно будет в конце сезона. Насколько небезразличными будут коллективы, которые и в Европу не попадают и от вылета убереглись. Мне хочется верить, что по чуть-чуть уровень отечественной Премьер-лиги растет.

По крайней мере, сейчас идет интересная борьба за чемпионство, пусть только и между двумя командами. Не менее интригующее соперничество за третье место. Я уже не говорю о том, как жарко будет в подвале турнирной таблицы. Только в такой конкуренции наш чемпионат будет прогрессировать.

Белик также назвал фаворита в борьбе между «Шахтером» и «Динамо».

Источник: КОМАНДА 1 Сергей Стаднюк
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Теги

Алексей Белик Шахтер Донецк Динамо Киев

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