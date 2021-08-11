Белик рассказал, что следует изменить в игре «Шахтера» перед «Монако»

Алексей Белик / Фото - Футбол 1/2/3

Бывший нападающий «Шахтера» Алексей Белик в эфире телеканала «Футбол» поделился мыслями после ответного матча против «Генка» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов (2:1).

С «Монако» нужно строже сыграть в обороне. В атаке, конечно, хотелось бы, чтобы команда еще больше реализовывала моменты, потому что против «Генка» много создали, а забили всего два.

В обороне, как для Лиги чемпионов, играя с «Генком», мы дали очень много создать сопернику. Надеюсь, становление команды не закончилось, и в матче с «Монако» будет настоящий «Шахтер».