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Белик рассказал, что следует изменить в игре «Шахтера» перед «Монако»

Экс-форвард «горняков» прокомментировал проход «Генка» в третьем раунде квалификации ЛЧ
Футбол Лига чемпионов UEFA
11 августа 23:33
Белик рассказал, что следует изменить в игре «Шахтера» перед «Монако»
Алексей Белик / Фото - Футбол 1/2/3

Бывший нападающий «Шахтера» Алексей Белик в эфире телеканала «Футбол» поделился мыслями после ответного матча против «Генка» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов (2:1).

Привычный для нас «Шахтер», который ярко играет в атаке, но есть системные ошибки в обороне. Что касается матча, то практически идеальный первый тайм. Такую игру хотелось бы видеть от «Шахтера» практически в каждом матче.

С «Монако» нужно строже сыграть в обороне. В атаке, конечно, хотелось бы, чтобы команда еще больше реализовывала моменты, потому что против «Генка» много создали, а забили всего два.

В обороне, как для Лиги чемпионов, играя с «Генком», мы дали очень много создать сопернику. Надеюсь, становление команды не закончилось, и в матче с «Монако» будет настоящий «Шахтер».

Экс-хавбек «Шахтера» Олег Шелаев также считает, что «горнякам» нужно сделать выводы перед противостоянием с «Монако».

Сергей Стаднюк
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Теги

Алексей Белик Шахтер Донецк Генк Монако

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