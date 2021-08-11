Экс-хавбек «Шахтера»: «На очереди «Монако» – нужно сделать выводы»
Белик рассказал, что следует изменить в игре «Шахтера» перед «Монако»
Экс-форвард «горняков» прокомментировал проход «Генка» в третьем раунде квалификации ЛЧ
11 августа 23:33
Алексей Белик / Фото - Футбол 1/2/3
Бывший нападающий «Шахтера» Алексей Белик в эфире телеканала «Футбол» поделился мыслями после ответного матча против «Генка» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов (2:1).
Привычный для нас «Шахтер», который ярко играет в атаке, но есть системные ошибки в обороне. Что касается матча, то практически идеальный первый тайм. Такую игру хотелось бы видеть от «Шахтера» практически в каждом матче.
С «Монако» нужно строже сыграть в обороне. В атаке, конечно, хотелось бы, чтобы команда еще больше реализовывала моменты, потому что против «Генка» много создали, а забили всего два.
В обороне, как для Лиги чемпионов, играя с «Генком», мы дали очень много создать сопернику. Надеюсь, становление команды не закончилось, и в матче с «Монако» будет настоящий «Шахтер».
Экс-хавбек «Шахтера» Олег Шелаев также считает, что «горнякам» нужно сделать выводы перед противостоянием с «Монако».
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