Белик: «Шахтер» по игре еще может прибавить»

Алексей Белик / Фото - Sport.ua

Бывший нападающий «Шахтера» Алексей Белик поделился в эфире телеканала «Футбол» мыслями по поводу победы в первом матче против «Генка» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов (2:1).

Для меня игра разделилась на два тайма. Если в первом мы имели преимущество в контроле мяча, но были проблемы, чтобы доставить мяч в третью зону. Мы пытались сделать это за счет индивидуальной скорости Тете с правого фланга и Соломона – с левого. Но это не приносило никаких дивидентов, потому что мы практически не угрожали воротам соперника.

Что касается второго тайма, то здесь мы прибавили в командном движении. Мы начали больше играть не только за счет дриблинга Тете и Соломона. Больше разыгрывали мяч, хотя все равно проблемы остались.

Были неплохие моменты, когда бил Майкон. Однако стоит отметить, что «Шахтер» хорош в разнообразии. Марлос и Исмаили – усиление, которое может действовать не только за счет коротких передач, а и разрезать диагональными передачами.