Зеленский: «Новая форма сборной умеет шокировать»
Белик: «За 30 лет мы можем сами разобраться, что наносить на футболку»
Экс-форвард сборной Украины прокомментировал ажиотаж вокруг новой формы «сине-желтых»
22:30
Алексей Белик / Фото - FootBoom
Бывший нападающий сборной Украины Алексей Белик высказался в эфире телеканала «Футбол» по поводу повышенного ажиотажа вокруг новой экипировки национальной команды.
Мне очень понравилась новая форма сборной Украины. Много людей уже звонят и спрашивают, где ее можно купить.
Ажиотаж в России? Знаете, есть такая программа – «Пусть говорят». За 30 лет мы уже сами в состоянии разобраться с тем, что наносить на футболку.
Ранее главный тренер «сине-желтых» Андрей Шевченко заявил, что его не интересует реакция России на новую форму команды.
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