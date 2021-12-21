Бельханда: «Перешел в «Динамо» не из-за денег»

Фото: ФК Динамо

Полузащитник «Адана Демирспор» Юнес Бельханда вспомнил sofoot.com, как перешел в «Динамо» в 2013-м году из «Монпелье».

Тогда был период, когда мне все надоело. В 2012 году после титула чемпиона Франции я не получаю никаких предложений, как будто никого не интересует все, что я сделал за тот год. Был интерес от «Интера», но ничего не вышло. Я подумал, что мне еще нужно делать? Это не вопрос эго, просто вопрос признания.

Я чувствовал, что мой цикл в «Монпелье» закончился, и после четырех лет там мне нужно было заняться чем-то другим. Но то же самое - никаких предложений.

До «Динамо» я собирался подписать контракт с «Аль-Джазирой». Так, как ни один европейский клуб мной не интересовался, я поехал туда сам. Только вот вдруг мне звонит агент и говорит: «Если хочешь остаться в Европе, у меня есть предложение от киевского «Динамо». А так, как я хотел остаться в Европе, я перешел в «Динамо». Так что дело не в деньгах, потому что денег у меня было бы намного больше в «Аль-Джазире». Мне уже пять лет предлагают шесть миллионов евро в год. Если бы это меня мотивировало, я бы был там надолго!

Когда я подписывал контракт в Украине, многие думали, что я понижаю свой уровень, но я не собирался идти в клуб в середине таблицы. Наш уровень был намного лучше, чем у некоторых французских команд. Мы играли в Лиге чемпионов и Лиге Европы, где, тем не менее, кое-что сделали».