Экс-хавбек «Динамо», «Днепра-1» и «Черноморца» продолжит карьеру в Казахстане
Белорусский клуб продлил аренду игрока «Динамо»
Аусси продолжит играть за «Торпедо-БелАЗ»
Фото: Торпедо-БелАЗ
«Торпедо-БелАЗ» продлил аренду защитника «Динамо» Алана Аусси.
20-летний игрок проведет в Беларуси еще полгода. На футболиста рассчитывают в команде.
Аусси отыграл 11 матчей в нынешнем сезоне и является одним из ключевых игроков команды. «Торпедо-БелАЗ» занимает 10-е место в таблице.
Аусси также был в системе донецкого «Шахтера» до перехода в «Динамо».
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