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Белорусский тренер: «Я буду защищать Украину»

Кучук давно работает в нашей стране
Футбол Украинская Премьер-лига
16:20
Белорусский тренер: «Я буду защищать Украину»
Леонид Кучук / Фото: Twitter

Белорусский тренер Леонид Кучук заявил, что будет защищать Украину от рашистов.

«Я уже давно принял решение, что буду жить в Украине, буду ее защищать и умру здесь, чего бы мне это ни стоило. Как и все украинцы, я прячусь в подвалах, хожу туда и ночью. Я – белорус, но меня многое связывает с Украиной. Во Львове похоронена моя родная тетя, дядя и сестра. Моя жена – украинка, а ее отец, тоже украинец, он из Карловки, что под Полтавой. Сейчас ее дядя и двоюродный брат воюют».

Напомним, Кучук является главным тренером львовского «Руха». Белорусский специалист впервые начал работать в Украине в 2011-м году, когда возглавил киевский «Арсенал».

Источник: sport.ua Петр Приходько
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