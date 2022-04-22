Для Фонду солідарності для допомоги олімпійцям та спортивному руху України вже виділено понад 2 мільйони доларів
Белорусский тренер: «Я буду защищать Украину»
Кучук давно работает в нашей стране
Леонид Кучук / Фото: Twitter
Белорусский тренер Леонид Кучук заявил, что будет защищать Украину от рашистов.
«Я уже давно принял решение, что буду жить в Украине, буду ее защищать и умру здесь, чего бы мне это ни стоило. Как и все украинцы, я прячусь в подвалах, хожу туда и ночью. Я – белорус, но меня многое связывает с Украиной. Во Львове похоронена моя родная тетя, дядя и сестра. Моя жена – украинка, а ее отец, тоже украинец, он из Карловки, что под Полтавой. Сейчас ее дядя и двоюродный брат воюют».
Напомним, Кучук является главным тренером львовского «Руха». Белорусский специалист впервые начал работать в Украине в 2011-м году, когда возглавил киевский «Арсенал».