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Белотти может перейти в «Милан» свободным агентом
Форвард не продлит контракт с «Торино»
9 октября 20:05
Фото: Sky Sport Italia
Нападающий «Торино» Андреа Белотти может перейти в «Милан».
У 27-летнего игрока завершается контракт в конце сезоне. Подписывать новый с «Торино» он не планирует.
Форвард хочет сменить клуб и пойти на повышение. Этим клубом может оказаться «Милан». В январе могут пройти переговоры между сторонами, сообщает Football-Italia.
«Торино» попробует продать игрока зимой, чтобы выручить какие-то деньги за него.
Также в нем заинтересованы «Интер» и «Арсенал».
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