Белотти может перейти в «Милан» свободным агентом

Форвард не продлит контракт с «Торино»

Фото: Sky Sport Italia

Нападающий «Торино» Андреа Белотти может перейти в «Милан».

У 27-летнего игрока завершается контракт в конце сезоне. Подписывать новый с «Торино» он не планирует.

Форвард хочет сменить клуб и пойти на повышение. Этим клубом может оказаться «Милан». В январе могут пройти переговоры между сторонами, сообщает Football-Italia.

«Торино» попробует продать игрока зимой, чтобы выручить какие-то деньги за него.

Также в нем заинтересованы «Интер» и «Арсенал».