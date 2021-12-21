Бьелса близок к увольнению из «Лидса»

Команда идет 16-й в таблице

Фото: Sky Sports

«Лидс» в ближайшее время может остаться без тренера.

Руководство клуба рассматривает будущее без Марсело Бьелсы. Он находится на грани увольнения.

В 18 матчах «Лидс» выиграл лишь три, потерпев семь поражений. Команда идет 16-й в таблице.

На фоне плохих результатов Бьелсу могут уволить уже до конца года. Решение будет принято после ближайших матчей команды, сообщает Football Insider.

Отметим, что контракт с аргентинцем рассчитан до конца сезона.