Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 12
Сейчас 2
Сегодня 2
Завтра 3
Развернуть Свернуть
Футбол (12 событий из 19) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Реймс - Бордо 5:0 Окончен
16:00 Ницца - Клермон 0:1 Окончен
21:45 Лилль - ПСЖ 1:5 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Боруссия Дортмунд - Байер 2:5 Окончен
18:30 Вольфсбург - Гройтер Фюрт 4:1 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:30 Аталанта - Кальяри 1:2 Окончен
16:00 Сампдория - Сассуоло 4:0 Окончен
16:00 Венеция - Наполи 0:2 Окончен
21:45 Ювентус - Верона 2:0 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
15:00 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Окончен
17:15 Барселона - Атлетико 4:2 Окончен
22:00 Реал - Гранада 1:0 Окончен
Футбол (2 события из 2) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Салернитана - Специя 2:2 2-й тайм
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Атлетик - Эспаньол 2:1 Окончен 1-й тайм
Футбол (2 события из 2) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Салернитана - Специя 2:2 2-й тайм
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Атлетик - Эспаньол 2:1 Окончен 1-й тайм
Футбол (3 события из 3) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Вест Хэм - Уотфорд -:- Запланирован
21:45 Ньюкасл - Эвертон -:- Запланирован
22:00 Бернли - Манчестер Юнайтед -:- Запланирован
матч-центр

«Бенфика» без Яремчука разгромила «Тонделу», но ей еще далеко до конкурентов

Украинец пропустил игру из-за травмы
Футбол Украинские легионеры
22:50
«Бенфика» без Яремчука разгромила «Тонделу», но ей еще далеко до конкурентов
Фото - Бенфика

В 21-м туре португальской Примейры «Бенфика» в гостях переиграла «Тонделу».

«Орлы» не испытали особых проблем с соперником. Эвертон, Нуньес и Рамуш принесли уверенную победу.

Половину второго тайма хозяева отыграли в меньшинстве после удаления Боржеса. Гол Эдуарду Куарежмы в концовке уже не повлиял на итоговый результат.

Нападающий Роман Яремчук не принял участия в матче. Украинец получил травму глаза.

«Бенфика» сократила отставание от «Спортинга» в турнирной таблице до шести очков. «Порту» опережает «орлов» на целых 12 пунктов.

Чемпионат Португалии, 21 тур

«Тондела» – «Бенфика» 1:3

Голы: Куарежма, 88 – Эвертон, 23, Нуньес, 34, Рамуш, 53

«Тондела»: Тригейра, Альмейда (Бебето, 81), Куарежма, Алвеш, Боржес, Ундабаррена (Эрнандо, 72), Жуан Педро, Авильес (Д’Алмейда, 46), Агра, Боселли (Арканжо, 72), Дос Аньос (Дадашов, 72).

«Бенфика»: Влаходимос, Лазаро, Отаменди, Вертонген, Гримальдо, Бернарду (Мейте, 72), Вайгль, Рафа Силва (Радоньич, 81), Эвертон (Гонсалвеш, 62), Рамуш (Араужо, 80), Нуньес (Таарабт, 73).

Предупреждения: Боржес – Эвертон

Удаление: Боржес
Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Чемпионат Португалии (футбол) Бенфика Роман Яремчук

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Яремчук получил травму необычным способом
Яремчук получил травму необычным способом
Футбол Украинские легионеры
04 февраля 15:50
Без Яремчука туго. «Бенфика» уступила «Жил Висенте» и уже на 6 очков отстала от «Спортинга»
Без Яремчука туго. «Бенфика» уступила «Жил Висенте» и уже на 6 очков отстала от «Спортинга»
Футбол Украинские легионеры
03 февраля 11:24
Бывший тренер «Бенфики» может возглавить саудовский клуб
Бывший тренер «Бенфики» может возглавить саудовский клуб
Футбол В мире
03 февраля 08:56
Яремчук пропустит ближайший матч «Бенфики» из-за необычной травмы
Яремчук пропустит ближайший матч «Бенфики» из-за необычной травмы
Футбол Украинские легионеры
02 февраля 15:21
Яремчук может стать одноклубником Миколенко в Англии
Яремчук может стать одноклубником Миколенко в Англии
Футбол Украинские легионеры
31 января 11:34
В «Бенфике» недовольны Яремчуком и готовы его продать
В «Бенфике» недовольны Яремчуком и готовы его продать
Футбол Украинские легионеры
31 января 09:50

Новости: Футбол

«Бенфика» без Яремчука разгромила «Тонделу», но ей еще далеко до конкурентов
«Бенфика» без Яремчука разгромила «Тонделу», но ей еще далеко до конкурентов
Украинские легионеры
22:50
Йовичевич считает, что защитник «Динамо» способен заменить Дубинчака в «Днепре-1»
Йовичевич считает, что защитник «Динамо» способен заменить Дубинчака в «Днепре-1»
Украинская Премьер-лига
22:29
Суркис: «Ощущение, что большинство клубов УПЛ распустили бы женские команды ради U-21»
Суркис: «Ощущение, что большинство клубов УПЛ распустили бы женские команды ради U-21»
Украинская Премьер-лига
22:05
Бывший игрок «Шахтера» и еще один бразилец МЮ подхватили коронавирус
Бывший игрок «Шахтера» и еще один бразилец МЮ подхватили коронавирус
Премьер-Лига (Англия)
21:39
«Полесье» без Усика ушло от поражения «Черноморцу» после гола Цитаишвили и выиграло по пенальти
«Полесье» без Усика ушло от поражения «Черноморцу» после гола Цитаишвили и выиграло по пенальти
Украинская Премьер-лига
21:09
Гусев: «От Витиньо ждут такой игры, какую он сейчас показывает»
Гусев: «От Витиньо ждут такой игры, какую он сейчас показывает»
Украинская Премьер-лига
20:53
Один из лидеров «Вереса» рискует пропустить остаток сборов
Один из лидеров «Вереса» рискует пропустить остаток сборов
Украинская Премьер-лига
20:33
Калитвинцев сообщил, что у него остались нерешенные финансовые вопросы с «Десной»
Калитвинцев сообщил, что у него остались нерешенные финансовые вопросы с «Десной»
Украинская Премьер-лига
20:11
Дмитрий Поворознюк: «Отыграть целый тайм в 34 – непросто»
Дмитрий Поворознюк: «Отыграть целый тайм в 34 – непросто»
Украинская Премьер-лига
19:50
Все новости

Популярные новости

Экс-президент «Локомотива»: «Алиев – очень глупый человек, он за всю жизнь ничего не прочитал, кроме букваря»
Экс-президент «Локомотива»: «Алиев – очень глупый человек, он за всю жизнь ничего не прочитал, кроме букваря»
Футбол В Европе
02 февраля 21:46
«Представьте, если это организуют». Не прошло и недели, а Фьюри начал жалеть о срыве боя с Усиком
«Представьте, если это организуют». Не прошло и недели, а Фьюри начал жалеть о срыве боя с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
01 февраля 13:35
19
«Спорить бессмысленно». Россию выкинули из соревнований по шорт-треку на Олимпиаде, ее место занял Китай и взял золото
Тема дня
«Спорить бессмысленно». Россию выкинули из соревнований по шорт-треку на Олимпиаде, ее место занял Китай и взял золото
Olympics Пекин-2022
05 февраля 17:51
6
Российские СМИ жалуются, что украинская фигуристка не общается с ними
Российские СМИ жалуются, что украинская фигуристка не общается с ними
Olympics Пекин-2022
31 января 15:58
11
«Я плачу каждый день». Российская спортсменка показала «несъедобную» еду, которой ее кормят в Пекине
«Я плачу каждый день». Российская спортсменка показала «несъедобную» еду, которой ее кормят в Пекине
Olympics Пекин-2022
03 февраля 23:12
9
«Такого Джошуа, как раньше, мы уже не увидим». В Британии назвали Джошуа «сц**ливым» и признали, что он снова проиграет Усику
Мнение
«Такого Джошуа, как раньше, мы уже не увидим». В Британии назвали Джошуа «сц**ливым» и признали, что он снова проиграет Усику
Бокс Профессиональный бокс
02 февраля 19:23
1
Все новости