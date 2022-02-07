«Бенфика» без Яремчука разгромила «Тонделу», но ей еще далеко до конкурентов
В 21-м туре португальской Примейры «Бенфика» в гостях переиграла «Тонделу».
«Орлы» не испытали особых проблем с соперником. Эвертон, Нуньес и Рамуш принесли уверенную победу.
Половину второго тайма хозяева отыграли в меньшинстве после удаления Боржеса. Гол Эдуарду Куарежмы в концовке уже не повлиял на итоговый результат.
Нападающий Роман Яремчук не принял участия в матче. Украинец получил травму глаза.
«Бенфика» сократила отставание от «Спортинга» в турнирной таблице до шести очков. «Порту» опережает «орлов» на целых 12 пунктов.
Чемпионат Португалии, 21 тур
«Тондела» – «Бенфика» 1:3
Голы: Куарежма, 88 – Эвертон, 23, Нуньес, 34, Рамуш, 53
«Тондела»: Тригейра, Альмейда (Бебето, 81), Куарежма, Алвеш, Боржес, Ундабаррена (Эрнандо, 72), Жуан Педро, Авильес (Д’Алмейда, 46), Агра, Боселли (Арканжо, 72), Дос Аньос (Дадашов, 72).
«Бенфика»: Влаходимос, Лазаро, Отаменди, Вертонген, Гримальдо, Бернарду (Мейте, 72), Вайгль, Рафа Силва (Радоньич, 81), Эвертон (Гонсалвеш, 62), Рамуш (Араужо, 80), Нуньес (Таарабт, 73).
Предупреждения: Боржес – ЭвертонУдаление: Боржес
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