«Бенфика» без Яремчука разгромила «Тонделу», но ей еще далеко до конкурентов

Украинец пропустил игру из-за травмы

Фото - Бенфика

В 21-м туре португальской Примейры «Бенфика» в гостях переиграла «Тонделу».

«Орлы» не испытали особых проблем с соперником. Эвертон, Нуньес и Рамуш принесли уверенную победу.

Половину второго тайма хозяева отыграли в меньшинстве после удаления Боржеса. Гол Эдуарду Куарежмы в концовке уже не повлиял на итоговый результат.

Нападающий Роман Яремчук не принял участия в матче. Украинец получил травму глаза.

«Бенфика» сократила отставание от «Спортинга» в турнирной таблице до шести очков. «Порту» опережает «орлов» на целых 12 пунктов.

Чемпионат Португалии, 21 тур

«Тондела» – «Бенфика» 1:3

Голы: Куарежма, 88 – Эвертон, 23, Нуньес, 34, Рамуш, 53

«Тондела»: Тригейра, Альмейда (Бебето, 81), Куарежма, Алвеш, Боржес, Ундабаррена (Эрнандо, 72), Жуан Педро, Авильес (Д’Алмейда, 46), Агра, Боселли (Арканжо, 72), Дос Аньос (Дадашов, 72).

«Бенфика»: Влаходимос, Лазаро, Отаменди, Вертонген, Гримальдо, Бернарду (Мейте, 72), Вайгль, Рафа Силва (Радоньич, 81), Эвертон (Гонсалвеш, 62), Рамуш (Араужо, 80), Нуньес (Таарабт, 73).

Предупреждения: Боржес – Эвертон

Боржес