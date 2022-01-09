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«Бенфика» без Яремчука справилась с «Пасуш де Феррейрой»

Украинец отсутствовал из-за коронавируса
Футбол В Европе
09 января 22:13
«Бенфика» без Яремчука справилась с «Пасуш де Феррейрой»
фото - SL Benfica

В матче 17-го тура португальской Примейры «Бенфика» в Лиссабоне принимала «Пасуш де Феррейру».

В компенсированное время первого тайма гости остались в меньшинстве, когда Перейра Жуниор схлопотал удаление.

А спустя три минуты хавбек «орлов» Жоау Мариу вывел свою команду вперед.

На 75-й минуте хозяевам удалось развить свое преимущество благодаря голу Алекса Гримальдо, который удвоил счет, поставив точку во встрече.

Украинский форвард Роман Яремчук не смог принять участие во встрече, так как находится на самоизоляции из-за коронавируса.

Ранее Мирон Маркевич назвал качество Довбыка, которого не хватает Яремчуку.

Примейра, 17-й тур

«Бенфика» – «Пасуш де Феррейра» 2:0

Голы: Мариу, 45+5, Гримальдо, 75.

«Бенфика»: Элтон, Гримальдо, Морато, Отаменди, Жилберто (Бернарду, 73), Мариу, Вайгль, Рафа Силва, Эвертон (Лацаро, 73), Сеферович, Рамуш (Нуньес, 59)

«Пасуш де Феррейра»: Андре Феррейра, Антунеш, Байшинью, Лима, Фернанду Феррейра, Пиреш, Эустакиу, Уйлтон Силва (Баштуш, 73), Элдер Феррейра (Диаби, 55), Перейра, Дельгадо (Лукас Силва, 55).

Павел Харченко
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Роман Яремчук Бенфика

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