Директор «Бенфики»: «У «Динамо» хороший старт сезона»
«Бенфика» без Яремчука за 20 минут добыла волевую победу над «Тонделой»
Украинец даже не попал в заявку
22:40
фото - Ojogo
В матче четвертого тура португальской Примейры «Бенфика» принимала «Тонделу».
Гости в первом тайме вышли вперед в игре с лиссабонским грандом, усилиями Сальвадора Агры.
«Орлы» не сдались и в последние 20 минут встречи оформили два гола. Рафа Силва и Жилберто Мораес вырвали для хозяев победу.
Украинский нападающий «Бенфики» Роман Яремчук не попал в заявку на матч. Форвард возможно пропустит матч сборной Украины с Казахстаном.
«Бенфика» – «Тондела» 2:1
Голы: Силва, 71, Мораес, 88 – Агра, 22
«Бенфика»: Влаходимос, Алмейда, Верисимо, Вертонген, Гримальдо, Пицци, Марие, Мейте, Соарес, Рамуш, Нуньес.
«Тондела»: Ниассе, Куарежма, Хасеф, Гонсалвес Нето, Педру, Аугусту, Ундабаррена, Алмейда, Даниэл, Агра.