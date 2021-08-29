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«Бенфика» без Яремчука за 20 минут добыла волевую победу над «Тонделой»

Украинец даже не попал в заявку
Футбол Украинские легионеры
22:40
«Бенфика» без Яремчука за 20 минут добыла волевую победу над «Тонделой»
фото - Ojogo

В матче четвертого тура португальской Примейры «Бенфика» принимала «Тонделу».

Гости в первом тайме вышли вперед в игре с лиссабонским грандом, усилиями Сальвадора Агры.

«Орлы» не сдались и в последние 20 минут встречи оформили два гола. Рафа Силва и Жилберто Мораес вырвали для хозяев победу.

Украинский нападающий «Бенфики» Роман Яремчук не попал в заявку на матч. Форвард возможно пропустит матч сборной Украины с Казахстаном.

«Бенфика» – «Тондела» 2:1

Голы: Силва, 71, Мораес, 88 – Агра, 22

«Бенфика»: Влаходимос, Алмейда, Верисимо, Вертонген, Гримальдо, Пицци, Марие, Мейте, Соарес, Рамуш, Нуньес.

«Тондела»: Ниассе, Куарежма, Хасеф, Гонсалвес Нето, Педру, Аугусту, Ундабаррена, Алмейда, Даниэл, Агра.

Павел Харченко
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