«Бенфика» ищет нового форварда

Португальцы присмотрели игрока в Чехии

Фото: Slavia.cz

«Бенфика» летом может усилиться нападающим.

Португальскому клубу интересен нападающий «Славии» Петар Муса. Он играет в аренде в «Боавиште».

Как сообщил представитель чехов sport.cz, «Бенфика» уже связывалась с ними по поводу трансфера.

На счету Мусы 8 голов в чемпионате Португалии.

Уже летом он может стать конкурентом Романа Яремчука в команде. Правда, в последнее время сообщалось, что с украинцем готовы попрощаться.