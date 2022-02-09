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«Бенфика» ищет нового форварда

Португальцы присмотрели игрока в Чехии
Футбол В Европе
09:28
«Бенфика» ищет нового форварда
Фото: Slavia.cz

«Бенфика» летом может усилиться нападающим.

Португальскому клубу интересен нападающий «Славии» Петар Муса. Он играет в аренде в «Боавиште».

Как сообщил представитель чехов sport.cz, «Бенфика» уже связывалась с ними по поводу трансфера.

На счету Мусы 8 голов в чемпионате Португалии.

Уже летом он может стать конкурентом Романа Яремчука в команде. Правда, в последнее время сообщалось, что с украинцем готовы попрощаться.

 

Андрей Усмонов
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