«Бенфика» без Яремчука переиграла «Тонделу», но ей еще далеко до конкурентов
«Бенфика» ищет нового форварда
Португальцы присмотрели игрока в Чехии
Фото: Slavia.cz
«Бенфика» летом может усилиться нападающим.
Португальскому клубу интересен нападающий «Славии» Петар Муса. Он играет в аренде в «Боавиште».
Как сообщил представитель чехов sport.cz, «Бенфика» уже связывалась с ними по поводу трансфера.
На счету Мусы 8 голов в чемпионате Португалии.
Уже летом он может стать конкурентом Романа Яремчука в команде. Правда, в последнее время сообщалось, что с украинцем готовы попрощаться.
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