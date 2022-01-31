Яремчук упустил шанс выиграть первый трофей с «Бенфикой», проиграв в финале Кубка лиги Португалии
В «Бенфике» недовольны Яремчуком и готовы его продать
Форвард отыграл в Португалии полгода
09:50
Фото: record.pt
Нападающий «Бенфики» Роман Яремчук может сменить клуб.
Лиссабонцы выставили украинца на трансфер, сообщает Correio da Manhã. Игрой украинца недовольны в клубе.
За него хотят 17 миллионов евро, чтобы отбить сумму, потраченную на него летом. Сообщается, что его хотят продать в АПЛ.
На счету Романа шесть голов и пять ассистов в 29 матчах за клуб.
Сам Роман ранее говорил, что еще идет процесс адаптации в команде.
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