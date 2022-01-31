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В «Бенфике» недовольны Яремчуком и готовы его продать

Форвард отыграл в Португалии полгода
Футбол Украинские легионеры
09:50
В «Бенфике» недовольны Яремчуком и готовы его продать
Фото: record.pt

Нападающий «Бенфики» Роман Яремчук может сменить клуб.

Лиссабонцы выставили украинца на трансфер, сообщает Correio da Manhã. Игрой украинца недовольны в клубе.

За него хотят 17 миллионов евро, чтобы отбить сумму, потраченную на него летом. Сообщается, что его хотят продать в АПЛ.

На счету Романа шесть голов и пять ассистов в 29 матчах за клуб.

Сам Роман ранее говорил, что еще идет процесс адаптации в команде.

Андрей Усмонов
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Роман Яремчук Бенфика

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