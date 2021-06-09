«Шахтеру» и «Сассуоло» интересен защитник «Тулузы»
«Бенфика» объявила о переходе Педриньо в «Шахтер»
Сумма трансфера составила 18 миллионов евро
Фото: Record.pt
«Бенфика» через свой сайт сообщила, что продала форварда Педриньо в «Шахтер».
Сумма трансфера составила 18 миллионов евро. Игроку осталось подписать контракт и пройти медосмотр.
Также отмечается, что «Бенфика» заплатит все платежи солидарности в связи с переходом игрока.
Примечательно, что за прошлый сезон Педриньо не забил ни одного мяча, отыграв 19 матчей в чемпионате Португалии.
Также он отыграл в прошлом году три матча за «Коринтианс».
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