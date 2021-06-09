«Бенфика» объявила о переходе Педриньо в «Шахтер»

Сумма трансфера составила 18 миллионов евро

Фото: Record.pt

«Бенфика» через свой сайт сообщила, что продала форварда Педриньо в «Шахтер».

Сумма трансфера составила 18 миллионов евро. Игроку осталось подписать контракт и пройти медосмотр.

Также отмечается, что «Бенфика» заплатит все платежи солидарности в связи с переходом игрока.

Примечательно, что за прошлый сезон Педриньо не забил ни одного мяча, отыграв 19 матчей в чемпионате Португалии.

Также он отыграл в прошлом году три матча за «Коринтианс».