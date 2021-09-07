«Рома» намерена следующим летом подписать форварда «Зенита»
«Бенфика» отказала «Зениту» в продаже своего лидера
Рафа останется в команде
Фото: record
«Бенфика» отказала «Зениту» в продаже полузащитника Рафы Силвы.
Питерцы готовы были предложить 30 миллионов евро за португальского игрока. Россияне даже начали переговоры с игроком, но ответа от него не дождались.
После чего ответила на запрос «Бенфика», которая отказала им в продаже. Более того, португальцы не заинтересованы в продаже игрока кому-либо, сообщает TVI24.
В минувшем сезоне Рафа забил 9 голов и отдал 10 результативных передач в 45 матчах. В этом сезоне у него уже три мяча в семи матчах.