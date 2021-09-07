«Бенфика» отказала «Зениту» в продаже своего лидера

Рафа останется в команде

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«Бенфика» отказала «Зениту» в продаже полузащитника Рафы Силвы.

Питерцы готовы были предложить 30 миллионов евро за португальского игрока. Россияне даже начали переговоры с игроком, но ответа от него не дождались.

После чего ответила на запрос «Бенфика», которая отказала им в продаже. Более того, португальцы не заинтересованы в продаже игрока кому-либо, сообщает TVI24.

В минувшем сезоне Рафа забил 9 голов и отдал 10 результативных передач в 45 матчах. В этом сезоне у него уже три мяча в семи матчах.