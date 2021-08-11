UEFA лишил Яремчука гола в дебютном матче против российского клуба
«Бенфика» переименовала англоязычную Twiiter-страницу в честь Яремчука
Нападающий наконец-то дебютировал
09:40
Роман Яремчук / фото - FootBoom
Украинский форвард Роман Яремчук впервые вышел на поле в футболке «Бенфики» в матче квалификации ЛЧ против московского «Спартака» (2:0).
Нападающий сразу принес результат – после его удара мяч оказался в сетке россиян. Но UEFA лишил украинца дебютного гола.
Португальский клуб решил отпраздновать первое появление Яремчука в составе команды, переименовав свою англоязычную страницу в Twitter на SL Benficachuk (созвучно с фамилией игрока).
Ladies, gentlemen and others: Roman Yaremchuk #SLBSpartak #UCL #WeAreBenfica pic.twitter.com/vgft608oO1— SL Benficachuk (@slbenfica_en) August 10, 2021
Напомним, форвард рассказал, почему сейчас у него сложное время.
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