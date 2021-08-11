«Бенфика» переименовала англоязычную Twiiter-страницу в честь Яремчука

Нападающий наконец-то дебютировал

Роман Яремчук / фото - FootBoom

Украинский форвард Роман Яремчук впервые вышел на поле в футболке «Бенфики» в матче квалификации ЛЧ против московского «Спартака» (2:0).

Нападающий сразу принес результат – после его удара мяч оказался в сетке россиян. Но UEFA лишил украинца дебютного гола.

Португальский клуб решил отпраздновать первое появление Яремчука в составе команды, переименовав свою англоязычную страницу в Twitter на SL Benficachuk (созвучно с фамилией игрока).

Напомним, форвард рассказал, почему сейчас у него сложное время.