Пирожки, музеи и памятки архитектуры. Португальский клуб предложил необычный контракт Буффону
«Бенфика» предложила контракт Буффону
Вратарь может оказаться в Португалии
09:51
Фото: Sky
Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон получил еще одно предложение.
Голкипер может оказаться в Португалии. Предложение итальянцу седлала «Бенфика», сообщает A Bola.
Буффон уйдет из «Ювентуса» уже в конце июня. Он станет свободным агентом. Пока вратарь не решил, стоит ли продолжать карьеру.
У него есть предложения из Италии и других стран.
Комментарии 0