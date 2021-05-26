«Бенфика» предложила контракт Буффону

Вратарь может оказаться в Португалии

Фото: Sky

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон получил еще одно предложение.

Голкипер может оказаться в Португалии. Предложение итальянцу седлала «Бенфика», сообщает A Bola.

Буффон уйдет из «Ювентуса» уже в конце июня. Он станет свободным агентом. Пока вратарь не решил, стоит ли продолжать карьеру.

У него есть предложения из Италии и других стран.