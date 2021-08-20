«Бенфика» продаст форварда из-за перехода Яремчука

В Лиссабоне сделают ставку на украинца

Лука Вальдшмидт / фото - California18

Приход украинского нападающего Романа Яремчука в «Бенфику» может заставить руководство португальского клуба продать другого форварда, сообщает A Bola.

Боссы лиссабонского гранда считают, что у них перебор форвардов и теперь им нужно продать немецкого нападающего Луку Вальдшмидта. «Орлы» купили 25-летнего игрока за 15 миллионов евро у «Фрайбурга» прошлым летом.

Главными претендентами на подпись немца являются ПСВ и «Вольфсбург». Хоть сам нападающий хочет вернуться на родину, но переход в голландский клуб является более вероятным.

Клуб из Эйндховена уже связался с «Бенфикой» и предложил за Луку около 15-20 миллионов евро.

В минувшем сезоне Вальдшмидт провел в составе «орлов» 41 матч, где отметился 14 голевыми действиями.

Напомним, тренер «Бенфики» считает, что Яремчук может приносить еще больше пользы.