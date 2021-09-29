«Бенфика» с Яремчуком неожиданно разгромила «Барселону»

Команда украинца добыла первую победу на групповом этапе ЛЧ

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В матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Бенфика» с Романом Яремчуком в составе принимала «Барселону».

Португальцы отличились быстрым мячом – уже на 3-й минуте забил Дарвин Нуньес.

«Барселона» больше владела мячом, но в голы это не конвертировалось. А в середине второго тайма «Бенфика» забила еще дважды: сначала свой момент реализовал Рафа Силва, а затем до разгромного счет довел Нуньес.

Отметим, что Яремчук отыграл в матче 75 минут, а затем был заменен на Таарабта.

«Барселона» после 2-х туров в ЛЧ не имеет ни одного очка и идет последней в группе. У третьего «Динамо» – 1 очко. В 3-м и 4-м туре команды сыграют между собой.

Лига чемпионов, 2-й тур

«Бенфика» – «Барселона» 3:0

Голы: Нуньес, 3, 79, пен, Силва, 69

«Бенфика»: Влаходимос, Вертонген, Отаменди, Вериссимо, Гримальдо (Алмейда, 75), Лазаро (Жилберто, 45), Пицци, Жоау Мариу, Вайгль, Гонсалу Рамуш, Рафа Силва, Яремчук (Таарабт, 75), Нуньес.

«Барселона»: тер Стеген, Серджи Роберто, Пике (Гави, 33), Араухо, Эрик Гарсия, Дест, Бускетс (Нико Гонсалес, 68), де Йонг, Педри (Коутиньо, 68), де Йонг (Фати, 68), Депай.

Предупреждения: Пике (12), Отаменди (33), Эрик Гарсия (54), Рафа Силва (56), Гримальдо (62), Вайгль (72), Дест (78), Нико Гонсалес (86).

Удаление: Эрик Гарсия (87).