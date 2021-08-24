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«Бенфика» с Яремчуком вдесятером выстояла против ПСВ и вышла в групповой раунд ЛЧ

Безголевая ничья – в пользу команды Жезуша
Футбол Лига чемпионов UEFA
24 августа 23:55
«Бенфика» с Яремчуком вдесятером выстояла против ПСВ и вышла в групповой раунд ЛЧ
Фото: пресс-служба ПСВ

В ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов ПСВ в родных стенах принимал «Бенфику». В роли догоняющего оказались именно хозяева поля, они же захватили инициативу с первых минут.

Этому поспособствовало и ранее удаление у «Бенфики» – вторую желтую карточку Вериссимо получил уже на 32-й минуте. Но в первом тайме голов мы не увидели.

Как и во втором, ПСВ был активен в атаке, но «Бенфика» редко допускала большие ошибки в защите.

Отметим, что 61 минуту на поле в составе «Бенфики» провел Роман Яремчук, но практически ничем не запомнился и был заменен.

Финальный натиск также не принес ПСВ дивидендов – «Бенфика» становится участником группового этапа Лиги чемпионов сезона 2021/22.

Лига чемпионов, плей-офф квалификации, ответный матч

ПСВ – «Бенфика» 0:0 (первый матч – 1:2)

ПСВ: Дроммел, Мвене, Рамальо, Боскальи (Обиспо, 70), Макс, Гетце, ван Гинкел (Брума, 70), Сангаре, Захави, Гакпо, Мадуэке (Вертессен, 70).

«Бенфика»: Влаходимос, Жилберто (Алмейда, 61), Отаменди, Вериссимо, Морато, Гримальдо, Таарабт (Вертонген, 54), Жоау Мариу (Эвертон, 74), Рафа Силва (Мейте, 74), Вайгль, Яремчук (Рамос, 61).

Предупреждения: Вериссимо (8), Боскальи (64), Жоау Мариу (66).

Удаление: Вериссимо (32).

Петр Приходько
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Теги

Бенфика ПСВ

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