Яремчук не помог «Бенфике» победить аутсайдера чемпионата Португалии
«Бенфика»: «Шевченко не рассматривался на пост главного тренера»
«Дженоа» уволил украинского тренера
Андрей Шевченко / Фото: Getty Images
«Бенфика» на своем официальном сайте сообщила, что не контактировала с украинским тренером Андреем Шевченко.
«Бенфика» уточняет, что не обращалась к Шевченко или любому другому тренеру, кроме нынешнего, после ухода Жорже Жезуша. Единственным тренером, к которому обратилась «Бенфика», был Нельсон Вериссимо, который будет руководить командой «Бенфики» как минимум до конца этого сезона».
Напомним, Шевченко был уволен из «Дженоа» несколько дней назад.
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