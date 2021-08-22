Форвард «Бенфики» из-за Яремчука переедет в Германию
«Бенфика» «сплавила» конкурента Яремчука в «Вольфсбург»
Команда расчистила место для украинца
21:02
Лука Вальдшмидт / фото - SL Benfica
«Вольфсбург» на своем официальном сайте объявил о покупке немецкого нападающего «Бенфики» Луки Вальдшмидта.
«Волки» заплатили за форварда около 12 миллионов евро. Контракт немца рассчитан до 2026 года.
Руководство лиссабонского клуба приняло решение продать игрока, так как купили на эту позицию Романа Яремчука.
В последнем матче нападающий сборной Украины вновь забил гол, правда ВАР отменил это взятие ворот.
Напомним, Яремчук стал худшим игроком матча с «Жил Висенте».
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