«Бенфика» включила Яремчука в заявку на ЛЧ

Украинец готов помочь команде на европейской арене

Роман Яремчук / фото - SL Benfica

Украинский нападающий Роман Яремчук был включен в заявку «Бенфики» на Лигу чемпионов, сообщает официальный сайт UEFA.

Игрока дозаявили вместе бразильского хавбека Шикиньо.

В квалификации ЛЧ «Бенфика» сражается за выход в следующую стадию со «Спартаком». Первый матч с российским клубом «орлы» выиграли со счетом 2:0. Теперь команду ждет ответный домашний поединок, который состоится уже завтра, 10 августа.

Яремчук пока что не дебютировал в составе лиссабонцев, и тренер «Бенфики» даже рассказал почему.