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«Бенфика» Яремчука лишь в серии пенальти сумела выйти в финал Кубка лиги

Украинец отыграл 88 минут
Футбол В Европе
08:10
«Бенфика» Яремчука лишь в серии пенальти сумела выйти в финал Кубка лиги
Фото: twitter.com/SLBenfica

«Бенфика» в матче 1/2 финала Кубка лиги прошла «Боавишту».

Основное время матча завершилось вничью (1:1) и победитель решался в серии пенальти. Удача была на стороне «орлов», которые и вышли в финал.

Роман Яремчук отыграл 88 минут в матче после чего был заменен.

«Бенфика» — «Боавишта» 1:1 (3:2 по пенальти)

Голы: Соарес, 16 — Зауэр, 53, с пенальти

В другом финале сыграют «Спортинг» и «Санта-Клара».

Андрей Усмонов
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