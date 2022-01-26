Экс-тренер сборной Украины: «У Яремчука еще есть время доказать свою необходимость «Бенфике»
«Бенфика» Яремчука лишь в серии пенальти сумела выйти в финал Кубка лиги
Украинец отыграл 88 минут
Фото: twitter.com/SLBenfica
«Бенфика» в матче 1/2 финала Кубка лиги прошла «Боавишту».
Основное время матча завершилось вничью (1:1) и победитель решался в серии пенальти. Удача была на стороне «орлов», которые и вышли в финал.
Роман Яремчук отыграл 88 минут в матче после чего был заменен.
«Бенфика» — «Боавишта» 1:1 (3:2 по пенальти)
Голы: Соарес, 16 — Зауэр, 53, с пенальти
В другом финале сыграют «Спортинг» и «Санта-Клара».
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