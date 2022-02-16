«Бенфику» Яремчука могут понизить в классе

Клуб подозревают в подкупе арбитра

Фото: SL Benfica

«Бенфика» может быть понижена в классе.

Прокуратура Португалии начала расследование получением денежных средств арбитром Бруну Пайшау за возможную помощь в футбольных матчах. Деньги были пересланы от маленькой IT-фирмы, на счет которой поступило 1,9 миллионов евро от «Бенфики».

В полиции считают, что эта фирма создана, чтобы незаконно перечислить деньги на счет арбитра.

Рефери судил матчи «Бенфики» три раза – два в 2014 и один в 2019. В прошлом году он завершил карьеру. Если обвинение докажут, клуб понизят в классе, сообщает A Bola.

Ранее о переходе в «Бенфику» рассказал Роман Яремчук.