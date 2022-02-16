Яремчук: «Бенфика» – отличная команда, и я ни о чем не жалею»
«Бенфику» Яремчука могут понизить в классе
Клуб подозревают в подкупе арбитра
Фото: SL Benfica
«Бенфика» может быть понижена в классе.
Прокуратура Португалии начала расследование получением денежных средств арбитром Бруну Пайшау за возможную помощь в футбольных матчах. Деньги были пересланы от маленькой IT-фирмы, на счет которой поступило 1,9 миллионов евро от «Бенфики».
В полиции считают, что эта фирма создана, чтобы незаконно перечислить деньги на счет арбитра.
Рефери судил матчи «Бенфики» три раза – два в 2014 и один в 2019. В прошлом году он завершил карьеру. Если обвинение докажут, клуб понизят в классе, сообщает A Bola.
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