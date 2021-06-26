Бенитес близок к возвращению в Ливерпуль

Условия контракта с «Эвертоном» уже согласованы

Рафаэль Бенитес / Фото - AS

Главным тренером «Эвертона» в скором времени станет Рафаэль Бенитес. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, уже были согласованы условия сотрудничества. Официально о назначении будет объявлено на следующей неделе.

Примечательно, что ранее испанский специалист тренировал принципиального соперника «Эвертона» – «Ливерпуль». Возглавлял «красных» он с 2004 по 2010 год.

Последним клубом Бенитеса был китайский «Далянь Про». В январе 2021 он разорвал контракт.